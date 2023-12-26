Атрашкевич София Яковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Перепечко Яков Васильевич
Мать: Перепечко Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вова
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чесницкая Тома
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анатолий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серёжа
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно