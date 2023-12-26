Атрашкевич София Яковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Атрашкевич София Яковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Перепечко Яков Васильевич

Мать: Перепечко Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вова

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чесницкая Тома

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анатолий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серёжа

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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