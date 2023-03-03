Голубева Лидия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубева Лидия Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.07.1911

Дочь: Голубева Агриппина Михайловна

Отец ребёнка: Голубев Михаил Алексеевич

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1911
Рождение ребёнка
30.01.1914

Дочь: Голубева Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Голубев Михаил Алексеевич

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1914
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубев Михаил Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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