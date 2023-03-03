Голубева Лидия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.07.1911
Дочь: Голубева Агриппина Михайловна
Отец ребёнка: Голубев Михаил Алексеевич
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1911
Рождение ребёнка
30.01.1914
Дочь: Голубева Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Голубев Михаил Алексеевич
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1914
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно