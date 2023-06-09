Макаров Михаил Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Макаров Борис
Рождение ребёнка
13.01.982
Дочь: Захаренко Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Макарова Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаров Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Макарова Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Макарова Людмила Ивановна
Смерть
Неизвестно