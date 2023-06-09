Макаров Михаил Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаров Михаил Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Макаров Борис

Мать: Макарова Надежда Григорьевна

Рождение ребёнка
13.01.982

Дочь: Захаренко Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Макарова Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Макарова Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Иван Михайлович

Мать ребёнка: Макарова Людмила Ивановна

Смерть
Неизвестно
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