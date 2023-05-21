Каргуева Агафья Исаковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Сын: Каргуев Кондрат Нифонтьевич
Отец ребёнка: Каргуев Нифонтий Васильевич
Рождение ребёнка
1840
Сын: Каргуев Антон Нифонтьевич
Отец ребёнка: Каргуев Нифонтий Васильевич
Рождение ребёнка
1842
Сын: Каргуев Архип Нифонтьевич
Отец ребёнка: Каргуев Нифонтий Васильевич
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно