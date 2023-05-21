Каргуева Агафья Исаковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каргуева Агафья Исаковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Каргуев Кондрат Нифонтьевич

Отец ребёнка: Каргуев Нифонтий Васильевич

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1840

Сын: Каргуев Антон Нифонтьевич

Отец ребёнка: Каргуев Нифонтий Васильевич

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1842

Сын: Каргуев Архип Нифонтьевич

Отец ребёнка: Каргуев Нифонтий Васильевич

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Упоминание
30.07.1850
Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каргуев Нифонтий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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