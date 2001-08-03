Кушалина Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения11.08.1946
Дата смерти03.08.2001
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1946
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Медведева Нина Павловна
Рождение ребёнка
17.06.1967
Сын: Векслер Игорь Владимирович
Отец ребёнка: Векслер Владимир Симонович
Смерть
03.08.2001
г. Санкт-Петербург, Всеволожский район, Ковалевской кладбище.