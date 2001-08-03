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Кушалина Татьяна Ивановна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

11.08.1946

Дата смерти

03.08.2001

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1920 г.р.

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1946

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Медведева Нина Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
17.06.1967

Сын: Векслер Игорь Владимирович

Отец ребёнка: Векслер Владимир Симонович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
03.08.2001
г. Санкт-Петербург, Всеволожский район, Ковалевской кладбище.
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