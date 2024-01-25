(Серова) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Серова) Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1977

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1977

Отец: Серов Александр

Мать: Серова Надежда

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