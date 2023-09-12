Харитонова Антонида Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1912
Дата смерти24.10.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.06.1947
Отец ребёнка: Харитонов Иван Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харитонов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Харитонов Иван Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харитонов Вячеслав Иванович
Отец ребёнка: Харитонов Иван Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харитонов Геннадий Иванович
Отец ребёнка: Харитонов Иван Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харитонов Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Харитонов Иван Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харитонов Кузьма Иванович
Отец ребёнка: Харитонов Иван Захарович
Смерть
24.10.1994