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Харитонова Антонида Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1912

Дата смерти

24.10.1994

Пол

Женский

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.06.1947

Сын: Харитонов Юрий Иванович

Отец ребёнка: Харитонов Иван Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харитонов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Харитонов Иван Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харитонов Вячеслав Иванович

Отец ребёнка: Харитонов Иван Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харитонов Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Харитонов Иван Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харитонов Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Харитонов Иван Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харитонов Кузьма Иванович

Отец ребёнка: Харитонов Иван Захарович

Смерть
24.10.1994
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