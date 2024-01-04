Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1777 г.р.

Дети

Вычислено 1806 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1806

Сын: Николай Яковлев

Отец ребёнка: Яков Евдокимов

Чекаевка, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Евдокимов

Смерть
Неизвестно
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