Василиса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1806
Сын: Николай Яковлев
Отец ребёнка: Яков Евдокимов
Чекаевка, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Евдокимов
Смерть
Неизвестно