Пивоваров Тимофей Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1865 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1900 и 1904 ст.
Сын: Пивоваров Леонтий Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Васильевское, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
С 1900 по 1903 ст.
Сын: Пивоваров Елисей Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Предположительно!!!!
Смерть
Неизвестно
Бердники, Пермский уезд, Пермская губерния