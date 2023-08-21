Пивоваров Тимофей Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пивоваров Тимофей Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1865 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1872 г.р.

Дети

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1900 и 1904 ст.

Сын: Пивоваров Леонтий Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Васильевское, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
С 1900 по 1903 ст.

Сын: Пивоваров Елисей Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пивоварова Анастасия Павловна

Предположительно!!!!
Смерть
Неизвестно
Бердники, Пермский уезд, Пермская губерния
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