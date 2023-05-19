(Малютина) Аграфена Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.07.1901
Дочь: Мария Матфеева
Отец ребёнка: Малютин Матфей Иванов
Рождение ребёнка
19.08.1903
Отец ребёнка: Малютин Матфей Иванов
Рождение ребёнка
04.01.1905
Дочь: Нина Матфеева
Отец ребёнка: Малютин Матфей Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно