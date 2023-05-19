(Малютина) Аграфена Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Малютина) Аграфена Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.07.1901

Дочь: Мария Матфеева

Отец ребёнка: Малютин Матфей Иванов

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
19.08.1903

Сын: Малютин Михаил Матфеев

Отец ребёнка: Малютин Матфей Иванов

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
04.01.1905

Дочь: Нина Матфеева

Отец ребёнка: Малютин Матфей Иванов

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малютин Матфей Иванов

Смерть
Неизвестно
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