Бородин Андрей Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.12.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.04.2009
Дочь: Бородина Лидия Андреевна
Мать ребёнка: Бородина Анна
Рождение ребёнка
23.01.2023
Дочь: Бородина Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: Бородина Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бородина Анна