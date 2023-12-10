Бородин Андрей Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородин Андрей Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.1986

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.04.2009

Дочь: Бородина Лидия Андреевна

Мать ребёнка: Бородина Анна

Рождение ребёнка
23.01.2023

Дочь: Бородина Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: Бородина Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бородина Анна

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