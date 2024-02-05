Борцов Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борцов Сергей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Борцов Николай Тихонович

Мать: Борцова Софья

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