Бавин Афанасий Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Бавин Даниил Клементьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Бавина Марья
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Бавина Марья
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Анна Афанасьевна
Мать ребёнка: Бавина Марья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бавина Марья
Смерть
Неизвестно