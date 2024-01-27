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Бавин Афанасий Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Бавин Даниил Клементьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Бавин Тит Афанасьевич

Мать ребёнка: Бавина Марья

Рождение ребёнка
1820

Сын: Бавин Пётр Афанасьевич

Мать ребёнка: Бавина Марья

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Анна Афанасьевна

Мать ребёнка: Бавина Марья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бавина Марья

Смерть
Неизвестно
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