Гладкова (Пименова) Валентина Захаровна
Место рожденияМосковская область, Красногорский район, село Барашки
Дата рождения02.03.1939
Дата смерти05.08.2022
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1939
Отец: Пименов Захар Иванович
Мать: Пименова Мария Яковлевна
Бракосочетание
23.05.1958
Рождение ребёнка
08.03.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гладков Константин Фёдорович
Рождение ребёнка
27.02.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гладков Константин Фёдорович
Смерть
05.08.2022