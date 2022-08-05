Гладкова (Пименова) Валентина Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладкова (Пименова) Валентина Захаровна

Место рождения

Московская область, Красногорский район, село Барашки

Дата рождения

02.03.1939

Дата смерти

05.08.2022

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1931 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1939

Отец: Пименов Захар Иванович

Мать: Пименова Мария Яковлевна

Бракосочетание
23.05.1958

Муж: Гладков Константин Фёдорович

Рождение ребёнка
08.03.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гладков Константин Фёдорович

Рождение ребёнка
27.02.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гладков Константин Фёдорович

Смерть
05.08.2022

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