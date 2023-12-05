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Малёжина Анна Викториновна
Малёжина Анна Викториновна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.11.1956
Пол
Женский
Отец
Пономарев Викторин Григорьевич
1928 г.р.
Мать
Пономарева Зоя Александровна
1930 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1956
Отец:
Пономарев Викторин Григорьевич
Мать:
Пономарева Зоя Александровна
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