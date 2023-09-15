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Преображенский Александр

Место рождения

Василье-Великовский, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

11.12.1887 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Василье-Великовский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Образование
15.06.1865 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Уволен из причетнического класса Духовного училища.
Работа или профессия
04.12.1865 ст.
Василье-Великовский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Определён исполняющим дела дьячка к Тошнинской Васильевской церкви Вологодского уезда.
Работа или профессия
11.12.1866 ст.
Василье-Великовский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Посвящён в стихарь и зачислен псаломщиком.
Рождение ребёнка
21.03.1880 ст.

Сын: Преображенский Иван Александрович

Мать ребёнка: не указана

Василье-Великовский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Сын псаломщика. Село Васильевское.
Смерть
11.12.1887 ст.
Василье-Великовский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
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