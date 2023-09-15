Преображенский Александр
Место рождения
Дата рожденияОколо 1840
Дата смерти11.12.1887 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Образование
15.06.1865 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Уволен из причетнического класса Духовного училища.
Работа или профессия
04.12.1865 ст.
Определён исполняющим дела дьячка к Тошнинской Васильевской церкви Вологодского уезда.
Работа или профессия
11.12.1866 ст.
Посвящён в стихарь и зачислен псаломщиком.
Рождение ребёнка
21.03.1880 ст.
Сын: Преображенский Иван Александрович
Мать ребёнка: не указана
Сын псаломщика. Село Васильевское.
Смерть
11.12.1887 ст.