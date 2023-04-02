Федякова (Мальцева) Татиана Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федякова (Мальцева) Татиана Дмитриева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1893 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.02.1911

Муж: Федяков Андрей Дмитриев

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 7 февраля 1911г Жених: Сокольского села крестьянин Андрей Димитриев Федяков,православный, первым браком, 18 лет Невеста: деревни Шаламовой крестьянская дочь Татиана Димитриева Мальцева, п... Показать все
Смерть
Неизвестно
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