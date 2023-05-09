Чекунова (Саломатина) Оксана Вениаминовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекунова (Саломатина) Оксана Вениаминовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1972

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1972

Отец: Саломатин Вениамин

Мать: Саломатина Валентина Дмитриевна

Рождение ребёнка
19.01.1992 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гужавин Алексей Валерьевич

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
14.07.2011

Дочь: Чекунова Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чекунов Василий Александрович

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