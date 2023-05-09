Чекунова (Саломатина) Оксана Вениаминовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1972
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1972
Отец: Саломатин Вениамин
Рождение ребёнка
19.01.1992 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гужавин Алексей Валерьевич
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
14.07.2011
Дочь: Чекунова Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно