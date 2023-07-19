Кастюк (Стромская) Елена (Алена) Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКастюк (Стромская) Елена (Алена) Савельевна

Кастюк (Стромская) Елена (Алена) Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1904

Дата смерти

08.01.1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

Добавил:

ЮУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.05.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кастюк Василий Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кастюк Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Кастюк Василий Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кастюк Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Кастюк Василий Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кастюк Василий Степанович

Смерть
08.01.1991
Малые Лезневичи, Новогрудский район, Гродненская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close