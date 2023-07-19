Кастюк (Стромская) Елена (Алена) Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1904
Дата смерти08.01.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.05.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кастюк Василий Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кастюк Василий Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кастюк Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Кастюк Василий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.01.1991
Малые Лезневичи, Новогрудский район, Гродненская область