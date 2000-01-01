Тренина Матрёна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТренина Матрёна Степановна

Тренина Матрёна Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.10.?

Дочь: Четрова Любовь Александровна

Отец ребёнка: Тренин Александр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Герасимова наталья Александровна

Отец ребёнка: Тренин Александр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тренин василий Александрович

Отец ребёнка: Тренин Александр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тренин владимир Александрович

Отец ребёнка: Тренин Александр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петунина Галина Александровна

Отец ребёнка: Тренин Александр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова нина Александровна

Отец ребёнка: Тренин Александр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тренин николай Александрович

Отец ребёнка: Тренин Александр Николаевич

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