Тренина Матрёна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.10.?
Дочь: Четрова Любовь Александровна
Отец ребёнка: Тренин Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Герасимова наталья Александровна
Отец ребёнка: Тренин Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тренин василий Александрович
Отец ребёнка: Тренин Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тренин владимир Александрович
Отец ребёнка: Тренин Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петунина Галина Александровна
Отец ребёнка: Тренин Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлова нина Александровна
Отец ребёнка: Тренин Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тренин николай Александрович
Отец ребёнка: Тренин Александр Николаевич