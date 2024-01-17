Рыжов (Рыжев) Измаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжов (Рыжев) Измаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Сын: Рыжов Тит Измайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Караушева Пелагея Измаиловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федяшева Мария Измаиловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыжов Иван Измаилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыжов Андрей Измаилович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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