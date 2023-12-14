Елена Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.08.1884
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Черемушкин Никанор Феофилактов
Рождение ребёнка
14.10.1886
Сын: Черемушкин Андрей Никанорович
Отец ребёнка: Черемушкин Никанор Феофилактов
Степурино, Красносельский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Черемушкин Никанор Феофилактов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черемушкин Иван Никанорович
Отец ребёнка: Черемушкин Никанор Феофилактов