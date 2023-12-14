Елена Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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1886 г.р.
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Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.08.1884

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черемушкин Никанор Феофилактов

Рождение ребёнка
14.10.1886

Сын: Черемушкин Андрей Никанорович

Отец ребёнка: Черемушкин Никанор Феофилактов

Степурино, Красносельский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черемушкин Никанор Феофилактов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черемушкин Иван Никанорович

Отец ребёнка: Черемушкин Никанор Феофилактов

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