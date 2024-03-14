Чистякова (Беляева) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чистякова (Беляева) Валентина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Беляев Василий

Мать: Беляева (Соловьёва) Наталия Алексеевна

Рождение ребёнка
21.03.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чистяков Александр

Береговая, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чистяков Александр

Смерть
Неизвестно

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