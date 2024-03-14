Чистякова (Беляева) Валентина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.03.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чистяков Александр
Береговая, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чистяков Александр
Смерть
Неизвестно