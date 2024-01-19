Антонова (Дмитриева) Матрёна Якильевна
Место рождения
Дата рождения06.11.1882 ст.
Дата смерти06.03.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1882 ст.
Бракосочетание
15.10.1900 ст.
Рождение ребёнка
19.03.1903
Отец ребёнка: Антонов Иван Павлович
Рождение ребёнка
30.08.1905
Дочь: Рогожникова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Антонов Иван Павлович
Рождение ребёнка
19.08.1907
Дочь: Власьева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Антонов Иван Павлович
Рождение ребёнка
22.05.1909
Отец ребёнка: Антонов Иван Павлович
Рождение ребёнка
17.02.1916
Отец ребёнка: Антонов Иван Павлович
Смерть
06.03.1955
Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область