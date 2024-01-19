Антонова (Дмитриева) Матрёна Якильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонова (Дмитриева) Матрёна Якильевна

Место рождения

Большой Толкиш, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

06.11.1882 ст.

Дата смерти

06.03.1955

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1882 ст.

Отец: Дмитриев Якил Андреевич

Мать: Дмитриева Татьяна Константиновна

Большой Толкиш, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
15.10.1900 ст.

Муж: Антонов Иван Павлович

Рождение ребёнка
19.03.1903

Сын: Антонов Василий Иванович

Отец ребёнка: Антонов Иван Павлович

Кулмакса, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.08.1905

Дочь: Рогожникова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Антонов Иван Павлович

Кулмакса, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.08.1907

Дочь: Власьева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Антонов Иван Павлович

Кулмакса, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.05.1909

Сын: Антонов Николай Иванович

Отец ребёнка: Антонов Иван Павлович

Кулмакса, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.02.1916

Сын: Антонов Семён Иванович

Отец ребёнка: Антонов Иван Павлович

Кулмакса, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
06.03.1955
Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
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