Цехан Степан Викентьевич
Место рожденияоколица Пячковка, Костюковичский р-н, Могилевская обл., Беларусь (БССР)
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Цехан Викентий
Мать: Цехан Апполония
околица Пячковка, Костюковичский р-н, Могилевская обл., Беларусь (БССР)
Упоминание
Неизвестно
Потери Советского Союза, 1939-1946 | Цехан Степан Викентьевич | Родился в 1872 г., д. Печковка Костюковичского р-на Могилевской обл.; белорус; образование н/начальное; единоличник, личное хозяйство. П... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
единоличник, личное хозяйство
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: https://ru.openlist.wiki/Цехан_Степан_Викентьевич_(1872)