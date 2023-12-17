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Цехан Степан Викентьевич

Место рождения

околица Пячковка, Костюковичский р-н, Могилевская обл., Беларусь (БССР)

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Цехан Викентий

Мать: Цехан Апполония

околица Пячковка, Костюковичский р-н, Могилевская обл., Беларусь (БССР)
Упоминание
Неизвестно
Потери Советского Союза, 1939-1946 | Цехан Степан Викентьевич | Родился в 1872 г., д. Печковка Костюковичского р-на Могилевской обл.; белорус; образование н/начальное; единоличник, личное хозяйство. П... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
единоличник, личное хозяйство
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: https://ru.openlist.wiki/Цехан_Степан_Викентьевич_(1872)
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