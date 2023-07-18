Спиридонова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.04.1975
Дочь: Шелковникова Евгения Олеговна
Отец ребёнка: Спиридонов Данил Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спиридонов Олег Данилович
Отец ребёнка: Спиридонов Данил Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно