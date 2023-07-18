Спиридонова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСпиридонова Татьяна

Спиридонова Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.04.1975

Дочь: Шелковникова Евгения Олеговна

Отец ребёнка: Спиридонов Данил Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спиридонов Олег Данилович

Отец ребёнка: Спиридонов Данил Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спиридонов Леонид Фёдорович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close