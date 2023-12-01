Заплахова-Митюшина Марина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.07.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.11.2001
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Заплахов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
05.04.2004
Сын: Заплахов Вячеслав Николаевич
Отец ребёнка: Заплахов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
05.06.2008
Дочь: Заплахова Ульяна Николаевна
Отец ребёнка: Заплахов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
01.02.2011
Сын: Заплахов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Заплахов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
26.11.2015
Дочь: Заплахова Вилена Николаевна
Отец ребёнка: Заплахов Николай Михайлович