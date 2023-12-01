Заплахова-Митюшина Марина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заплахова-Митюшина Марина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.11.2001

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Заплахов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
05.04.2004

Сын: Заплахов Вячеслав Николаевич

Отец ребёнка: Заплахов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
05.06.2008

Дочь: Заплахова Ульяна Николаевна

Отец ребёнка: Заплахов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
01.02.2011

Сын: Заплахов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Заплахов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
26.11.2015

Дочь: Заплахова Вилена Николаевна

Отец ребёнка: Заплахов Николай Михайлович

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