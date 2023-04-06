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Шевнин Игнатий Михайлович

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Место рождения

Петра Тупицына подле рч. Лунгужку, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

06.11.1906

Дата смерти

17.06.1994

Пол

Мужской

Отец

1866 г.р.

Мать

1872 г.р.

Жена

1911 г.р.

Дети

1933 г.р.
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Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1906

Отец: Шевнин Михаил Иванович

Мать: Шевнина Екатерина Спиридоновна

Петра Тупицына подле рч. Лунгужку, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
20.02.1933

Сын: Шевнин Николай Игнатьевич

Мать ребёнка: Шевнина Антонина Васильевна

Котельнич, город Котельнич, Кировская область
Рождение ребёнка
08.06.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шевнина Антонина Васильевна

Котельнич, город Котельнич, Кировская область
Рождение ребёнка
21.04.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шевнина Антонина Васильевна

Котельнич, город Котельнич, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевнина Антонина Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Котельнич, город Котельнич, Кировская область
Смерть
17.06.1994
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