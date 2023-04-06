Шевнин Игнатий Михайлович
Место рождения
Дата рождения06.11.1906
Дата смерти17.06.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1906
Рождение ребёнка
20.02.1933
Сын: Шевнин Николай Игнатьевич
Мать ребёнка: Шевнина Антонина Васильевна
Рождение ребёнка
08.06.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шевнина Антонина Васильевна
Рождение ребёнка
21.04.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шевнина Антонина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.06.1994