Гультяев Григорий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гультяев Григорий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

27.08.1899 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1842 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гультяева Федосья Мефодиевна

Рождение ребёнка
20.12.1869 ст.

Сын: Гультяев Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Гультяева Федосья Мефодиевна

Локти
Смерть
27.08.1899 ст.
Локти, Ишимский муниципальный район, Тюменская область

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