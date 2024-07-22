Гультяев Григорий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смерти27.08.1899 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.12.1869 ст.
Сын: Гультяев Петр Григорьевич
Мать ребёнка: Гультяева Федосья Мефодиевна
Локти
Смерть
27.08.1899 ст.
Локти, Ишимский муниципальный район, Тюменская область