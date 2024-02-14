Гибадулин Назип — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГибадулин Назип

Гибадулин Назип

Место рождения

Нижняя Сосна Арборской волости Вятской губернии

Дата рождения

До 1886

Дата смерти

15.01.1915

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1915 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рахима Ахмадулла Кызы

Смерть
15.01.1915
Причина смерти: На войне
Рождение ребёнка
01.03.1915

Дочь: Сафина (Назип Кызы) Махишараф

Мать ребёнка: Рахима Ахмадулла Кызы

Мы используем куки для улучшения работы сайта.