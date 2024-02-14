Гибадулин Назип
Место рожденияНижняя Сосна Арборской волости Вятской губернии
Дата рожденияДо 1886
Дата смерти15.01.1915
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рахима Ахмадулла Кызы
Смерть
15.01.1915
Причина смерти: На войне
Рождение ребёнка
01.03.1915
Дочь: Сафина (Назип Кызы) Махишараф
Мать ребёнка: Рахима Ахмадулла Кызы