Файзи (Файзуллин) Ахмет Сафиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Файзи (Файзуллин) Ахмет Сафиевич

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Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

26.02.1903

Дата смерти

11.08.1958

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Место жительства
По 1921
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Место жительства
С 1929 по 1958
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
11.08.1958
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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