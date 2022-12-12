Файзи (Файзуллин) Ахмет Сафиевич
Место рождения
Дата рождения26.02.1903
Дата смерти11.08.1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1921
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Место жительства
С 1929 по 1958
Смерть
11.08.1958