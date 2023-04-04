Азаров Андрей
Место рожденияД.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Дата рождения1790
Дата смерти1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Азаров Лазарь
Мать: Азарова Дарья
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1817
Сын: Азаров Алексей
Мать ребёнка: Азарова Агафья
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Азарова Прасковья
Мать ребёнка: Азарова Агафья
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1824
Сын: Азаров Илья
Мать ребёнка: Азарова Агафья
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Азарова Анна
Мать ребёнка: Азарова Агафья
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1827
Сын: Азаров Никита
Мать ребёнка: Азарова Агафья
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1831
Сын: Азаров Алексей
Мать ребёнка: Азарова Агафья
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Азарова Агафья
Смерть
1833
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния