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Азаров Андрей

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Место рождения

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1790

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Азаров Лазарь

Мать: Азарова Дарья

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1817

Сын: Азаров Алексей

Мать ребёнка: Азарова Агафья

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Азарова Прасковья

Мать ребёнка: Азарова Агафья

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1824

Сын: Азаров Илья

Мать ребёнка: Азарова Агафья

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Азарова Анна

Мать ребёнка: Азарова Агафья

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1827

Сын: Азаров Никита

Мать ребёнка: Азарова Агафья

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1831

Сын: Азаров Алексей

Мать ребёнка: Азарова Агафья

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Азарова Агафья

Смерть
1833
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
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