Гунькина (Смирнова) Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гунькина (Смирнова) Вера Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.11.1953

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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