Гунькина (Смирнова) Вера Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.11.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.12.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности