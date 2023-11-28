Могилевский Карп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Могилевский Карп

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Могилевский Андрей Карпов

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
с. Романково, Романковская волость, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Крещение
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
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