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Ткачёв Сергей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1984

Отец: Ткачёв Алексей Павлович

Мать: Ткачёва Ольга Анатольевна

Рождение ребёнка
02.11.2009

Дочь: Ткачёва Снежана Сергеевна

Мать ребёнка: Тюрина Алёна

Рождение ребёнка
08.10.2016

Сын: Ткачёв Артём Сергеевич

Мать ребёнка: Ткачёва Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афанасьев Кирилл

Мать ребёнка: Ткачёва Марина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ткачёва Марина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюрина Алёна

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