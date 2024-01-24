Ткачёв Сергей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1984
Отец: Ткачёв Алексей Павлович
Рождение ребёнка
02.11.2009
Дочь: Ткачёва Снежана Сергеевна
Мать ребёнка: Тюрина Алёна
Рождение ребёнка
08.10.2016
Мать ребёнка: Ткачёва Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афанасьев Кирилл
Мать ребёнка: Ткачёва Марина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ткачёва Марина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тюрина Алёна