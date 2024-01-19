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Бочкарев Михаил Иванович

Место рождения

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: Бочкарев Иван Ларионов Иларионов

Мать: не указана

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
В ИВ за 1862 год - 16 лет, сын от первого брака, мать неизвестна пока.
Бракосочетание
До ?.01.1872

Жена: Бочкарева Екатерина Стефановна

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
06.05.1872 ст.

Дочь: Бочкарева Пелагея Михайловна

Мать ребёнка: Бочкарева Екатерина Стефановна

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Запись № 22 от 07.05.1872 года. Родители: урядник Быркинского села Михайло Иванович Бочкарев и его зж Екатерина Стефановна, оба православные. Восприемники: священник Иоанн Корелин и девица София Ивано... Показать все
Смерть
Неизвестно
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