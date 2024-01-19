Бочкарев Михаил Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1846
Отец: Бочкарев Иван Ларионов Иларионов
Мать: не указана
В ИВ за 1862 год - 16 лет, сын от первого брака, мать неизвестна пока.
Бракосочетание
До ?.01.1872
Рождение ребёнка
06.05.1872 ст.
Дочь: Бочкарева Пелагея Михайловна
Мать ребёнка: Бочкарева Екатерина Стефановна
Запись № 22 от 07.05.1872 года. Родители: урядник Быркинского села Михайло Иванович Бочкарев и его зж Екатерина Стефановна, оба православные. Восприемники: священник Иоанн Корелин и девица София Ивано... Показать все
Смерть
Неизвестно