Шитов Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шитов Иван Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1980

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1980

Отец: Шитов Александр Иванович

Мать: Шитова Галина Константиновна

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