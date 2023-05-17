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Шитов Иван Александрович
Шитов Иван Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.11.1980
Пол
Мужской
Отец
Шитов Александр Иванович
1947 г.р.
Мать
Шитова (Большакова) Галина Константиновна
1950 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1980
Отец:
Шитов Александр Иванович
Мать:
Шитова Галина Константиновна
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