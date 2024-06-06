Азарёнок Куприян Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Азарёнок Куприян

Место рождения

Лепель, Беларусь

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Лепель, Беларусь
д.Веребки
Рождение ребёнка
1891

Сын: Азарёнок Григорий

Мать ребёнка: Азарёнок Елена

Лепель, Беларусь
д.Веребки
Рождение ребёнка
1900

Сын: Азарёнок Емельян

Мать ребёнка: Азарёнок Елена

Рождение ребёнка
25.02.1909

Сын: Азарёнок Григорий

Мать ребёнка: Азарёнок Елена

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