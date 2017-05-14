Харисов Роман Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харисов Роман Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1990 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.2017

Отец: не указан

Мать: Харисова Татьяна Николаевна

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