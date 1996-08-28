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Якименко Василий Николаевич
Якименко Василий Николаевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.08.1996
Пол
Мужской
Отец
Якименко Николай Петрович
Мать
Якименко (Шашенок) Светлана
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1996
Отец:
Якименко Николай Петрович
Мать:
Якименко Светлана
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