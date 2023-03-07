Коврижных Иван
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Коврижных Корнил
Мать: Коврижных Ульяния
по ревизской сказке 1795 года май месяц, указано что ему полгода, т.е. родился примерно в декабре 1794
Рождение ребёнка
1818
Сын: Коврижных Ермолай
Мать ребёнка: Екатерина Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Парасковья жена
Смерть
Неизвестно