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Коврижных Иван

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Место рождения

Урусовская, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Коврижных Корнил

Мать: Коврижных Ульяния

Урусовская, Котельнический уезд, Вятская губерния
по ревизской сказке 1795 года май месяц, указано что ему полгода, т.е. родился примерно в декабре 1794
Рождение ребёнка
1818

Сын: Коврижных Ермолай

Мать ребёнка: Екатерина Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Парасковья жена

Смерть
Неизвестно
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