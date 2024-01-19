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Фоминых Владимир Андреевич

Место рождения

Красногвардейский, Артемовский, Свердловская область

Дата рождения

13.07.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Красногвардейский, Артемовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.03.1972

Дочь: Фоминых Оксана Владимировна

Мать ребёнка: Фоминых Валентина Николаевна

Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
13.12.1975

Сын: Фоминых Олег Владимирович

Мать ребёнка: Фоминых Валентина Николаевна

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
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