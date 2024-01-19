Фоминых Владимир Андреевич
Место рождения
Дата рождения13.07.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.03.1972
Дочь: Фоминых Оксана Владимировна
Мать ребёнка: Фоминых Валентина Николаевна
Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
13.12.1975
Сын: Фоминых Олег Владимирович
Мать ребёнка: Фоминых Валентина Николаевна
Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область