Лукьянов Семен Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смерти12.03.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Рождение ребёнка
10.10.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Ичалковский район дер Популево
Рождение ребёнка
03.04.1937
Дочь: Лукьянова Нина Семеновна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Ранение
Неизвестно
Смерть
12.03.1943
Город Мичуринск