Лукьянов Семен Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянов Семен Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

12.03.1943

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

1885 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
1937 г.р.

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Лукьянов Степан Григорьевич

Мать: Бурдаева Анна Терентьевна

Рождение ребёнка
10.10.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ичалковский район дер Популево
Рождение ребёнка
03.04.1937

Дочь: Лукьянова Нина Семеновна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Ранение
Неизвестно
Смерть
12.03.1943
Город Мичуринск
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