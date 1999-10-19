Слепец (Шипоша) МАРИЯ (Мария) ИВАНОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слепец (Шипоша) МАРИЯ (Мария) ИВАНОВНА

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1915

Дата смерти

19.10.1999

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1915

Отец: Шипоша ИВАН ГАВРИЛОВИЧ

Мать: Шипоша Елизавета

Рождение ребёнка
04.08.1936

Сын: Слепцов иван иванович

Отец ребёнка: Слепец иван иванович

Рождение ребёнка
22.10.1946

Сын: Слепцов Николай Иванович

Отец ребёнка: Слепец иван иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слепцов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Слепец иван иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слепец иван иванович

Смерть
19.10.1999
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