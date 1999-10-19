Слепец (Шипоша) МАРИЯ (Мария) ИВАНОВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1915
Дата смерти19.10.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1915
Отец: Шипоша ИВАН ГАВРИЛОВИЧ
Мать: Шипоша Елизавета
Рождение ребёнка
04.08.1936
Отец ребёнка: Слепец иван иванович
Рождение ребёнка
22.10.1946
Отец ребёнка: Слепец иван иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Слепец иван иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Слепец иван иванович
Смерть
19.10.1999