Подуфалов Владимир Леонидович
Место рождениясело Марьяновка, Теофипольский район, Хмельницкая область, Украина
Дата рождения14.03.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1959
село Марьяновка, Теофипольский район, Хмельницкая область, Украина
Рождение ребёнка
25.10.1983
Дочь: Виктория Владимировна
Мать ребёнка: Подуфалова Наталия Петровна
Россия
Рождение ребёнка
19.06.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Подуфалова Наталия Петровна
Украина, Днепропетровская область, город Павлоград
Бракосочетание
Неизвестно