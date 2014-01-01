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Подуфалов Владимир Леонидович

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Место рождения

село Марьяновка, Теофипольский район, Хмельницкая область, Украина

Дата рождения

14.03.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1959

Отец: Подуфалов Леонид Акимович

Мать: Подуфалова Ольга Саввовна

село Марьяновка, Теофипольский район, Хмельницкая область, Украина
Рождение ребёнка
25.10.1983

Дочь: Виктория Владимировна

Мать ребёнка: Подуфалова Наталия Петровна

Россия
Рождение ребёнка
19.06.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Подуфалова Наталия Петровна

Украина, Днепропетровская область, город Павлоград
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подуфалова Наталия Петровна

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