Брюханова Афанасья Павлонвна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1911
Дата смерти24.09.1998
ПолЖенский
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1911
Отец: Брюханов Павел Петрович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.05.1932
Дочь: Брюханова Вера Ивановна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.04.1937
Дочь: Брюханова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
30.03.1939
Сын: Брюханов Алексей Иванович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
24.09.1998