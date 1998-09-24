Брюханова Афанасья Павлонвна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брюханова Афанасья Павлонвна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1911

Дата смерти

24.09.1998

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1911

Отец: Брюханов Павел Петрович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.05.1932

Дочь: Брюханова Вера Ивановна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.04.1937

Дочь: Брюханова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
30.03.1939

Сын: Брюханов Алексей Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
24.09.1998
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