Сутугин Гаврил Георгиевич (Егорович)
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Сутугин Егор (Георгий) Андреевич
Мать: Сутугина ?
Рождение ребёнка
02.11.1916
Сын: Сутугин Николай Гаврилович
Мать ребёнка: Сутугина Анастасия Екимовна (Иоакимовна)
Рождение ребёнка
30.09.1920
Сын: Сутугин Аркадий Гаврилович
Мать ребёнка: Сутугина Анастасия Екимовна (Иоакимовна)
Рождение ребёнка
27.12.1923
Дочь: Мария Гавриловна
Мать ребёнка: Сутугина Анастасия Екимовна (Иоакимовна)
Рождение ребёнка
13.02.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сутугина Анастасия Екимовна (Иоакимовна)
Рождение ребёнка
24.04.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сутугина Анастасия Екимовна (Иоакимовна)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно