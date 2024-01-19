Сутугин Гаврил Георгиевич (Егорович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сутугин Гаврил Георгиевич (Егорович)

Место рождения

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1849 г.р.

Мать

Жена

1891 г.р.

Дети

1916 г.р.
1920 г.р.
1923 г.р.
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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Сутугин Егор (Георгий) Андреевич

Мать: Сутугина ?

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.11.1916

Сын: Сутугин Николай Гаврилович

Мать ребёнка: Сутугина Анастасия Екимовна (Иоакимовна)

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.09.1920

Сын: Сутугин Аркадий Гаврилович

Мать ребёнка: Сутугина Анастасия Екимовна (Иоакимовна)

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.12.1923

Дочь: Мария Гавриловна

Мать ребёнка: Сутугина Анастасия Екимовна (Иоакимовна)

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.02.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сутугина Анастасия Екимовна (Иоакимовна)

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.04.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сутугина Анастасия Екимовна (Иоакимовна)

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сутугина Анастасия Екимовна (Иоакимовна)

Титовщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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