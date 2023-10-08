Талипов Рысбек Капарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1971
Рождение ребёнка
1999
Сын: Капаров Куттубай Рысбекович
Мать ребёнка: Темирканова Төлөбүбү
Рождение ребёнка
2002
Дочь: Капарова Сезим Рысбековна
Мать ребёнка: Темирканова Төлөбүбү
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Капарова Фатима Рысбековна
Мать ребёнка: Темирканова Төлөбүбү
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Темирканова Төлөбүбү