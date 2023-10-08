Талипов Рысбек Капарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талипов Рысбек Капарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1971

Отец: Талипов Капар Талипович

Мать: Мухаммедиева Кеңеш Жапаркуловна

Рождение ребёнка
1999

Сын: Капаров Куттубай Рысбекович

Мать ребёнка: Темирканова Төлөбүбү

Рождение ребёнка
2002

Дочь: Капарова Сезим Рысбековна

Мать ребёнка: Темирканова Төлөбүбү

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Капарова Фатима Рысбековна

Мать ребёнка: Темирканова Төлөбүбү

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Темирканова Төлөбүбү

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