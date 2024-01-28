Анжауров Прокофий (Иван)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Анжауров Кирилл Степанов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анжауров Афанасий Прокофьевич (Иванович)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анжауров Иван Прокофьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анжауров Ефим Прокофьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно