Анжауров Прокофий (Иван) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнжауров Прокофий (Иван)

Анжауров Прокофий (Иван)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Анжауров Кирилл Степанов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анжауров Афанасий Прокофьевич (Иванович)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анжауров Иван Прокофьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анжауров Ефим Прокофьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close