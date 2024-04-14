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Сергей Максимович

Место рождения

Кукеряги, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

1768

Дата смерти

1827

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Максим Борисович

Мать: (Купцова) Мелания Никифоровна

Кукеряги, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Захаровна

Рождение ребёнка
1793

Сын: Матвей Сергеевич

Мать ребёнка: Мария Захаровна

Кукеряги, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1802

Сын: Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: Мария Захаровна

Кукеряги, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1804

Сын: Козьма Сергеевич

Мать ребёнка: Мария Захаровна

Кукеряги, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Смерть
1827

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