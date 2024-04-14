Сергей Максимович
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смерти1827
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Максим Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Захаровна
Рождение ребёнка
1793
Сын: Матвей Сергеевич
Мать ребёнка: Мария Захаровна
Рождение ребёнка
1802
Сын: Дмитрий Сергеевич
Мать ребёнка: Мария Захаровна
Рождение ребёнка
1804
Сын: Козьма Сергеевич
Мать ребёнка: Мария Захаровна
Смерть
1827